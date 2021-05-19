وزير مغربي: استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو "إجراء متهور"

قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الثلاثاء، إن استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو إجراء متهور، محذرا الجارة الشمالية إسبانيا من الاستهانة ببلاده، وذلك إثر انزعاج مدريد من تدفق أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الرميد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

ويشوب العلاقات بين المغرب وإسبانيا، توتر منذ بداية نيسان/أبريل الماضي، وذلك عقب استقبال مدريد زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي لتلقي العلاج.

و قال وزير الدولة المغربي، ‘نه « ينبغي على إسبانيا أن تحترم حقوق المغرب كما يرعى حقوقها عليه »، مشيراً إلى أن ”إقدام دولة إسبانيا على استقبال رئيس (البوليساريو) المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا“.

وتساءل الوزير قائلا: ”ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟“، مضيفا ”ماذا كانت ستخسر إسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخذ وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحارب بلاده؟“.

واستطرد ”لماذا لم تقم إسبانيا بالإعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على أنها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار؟“، ثم زاد ”ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته إسبانيا؟“.

وبحسب الرميد فإن ”إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة (البوليساريو) وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب… المغرب الذي ضحى كثيراً من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به“. وفق تعبيره.

وأردف الرميد ”أما وإن إسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله (في إشارة إلى التدفق الكبير للمهاجرين المغاربة)، لتعرف إسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه“.