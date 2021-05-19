مراقبون تونسيون: أيام الحكومة باتت معدودة

قال مراقبون للشان التونسي الثلاثاء، إن أيام حكومة هشام المشيشي باتت معدودة، وذلك بعد ظهور تغير في موقف حركة النهضة تجاهها.

وألمحت حركة النهضة الإسلامية، لأوّل مرّة، إلى إمكانية التخلّي عن حكومة هشام المشيشي، بوضع مصيرها على طاولة الحوار المرتقب، وهو الشرط الذي يتمسك به رئيس الدولة قيس سعيد لبدء الحوار، وذلك في مؤشّر لافت يجعل من أيام حكومة المشيشي معدودة، وفق مراقبين.

وكشف القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، أن حركة النهضة تخوض مشاورات مع الأحزاب المكونة للائتلاف الداعم للحكومة، و أحزاب أخرى ، لربط جسور الحوار بين الرئاسات الثلاثة و الكتل النيابية لحلّ الأزمة السياسية.

وقال سمير ديلو، في تصريحات إذاعية، إنّ إحراز التقدّم في تلك المشاورات التي تجريها حركة النهضة، سيجعل مصير حكومة هشام المشيشي على طاولة الحوار المرتقب، الذي سيشرف عليه رئيس الدولة لتجاوز الأزمة السياسية التي طال أمدها، حسب تعبيره.

ويأتي تصريح سمير ديلو، بعد تمسّك حركة النهضة بهشام المشيشي رئيسا للحكومة، ورفضها القطعي لشرط استقالته لبدء الحوار، وهو الشرط الذي نقله أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي عن رئيس الدولة.

ويرى مراقبون أن التحوّل اللافت في مواقف حركة النهضة بخصوص دعم الحكومة، يشير إلى أن حركة النهضة قد قرّرت التخلي عن المشيشي، لكنّها بصدد تحسين شروط التفاوض مع رئاسة الدولة و الفاعلين السياسيين، لتكون ضمن المشهد الحكومي الجديد.

واعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أنّ حركة النهضة أدركت أن استمرار دعمها لحكومة هشام المشيشي، سيكلفها المزيد من العزلة، خاصّة أنها أصبحت غير قادرة على تسيير دواليب الدولة وهي منقوصة من ثلث تركيبتها بعد رفض رئيس الدولة تسمية الوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري الأخير.

وأضاف حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أنّ احتدام الصراع بين النهضة و بين رئيس الدولة الذي يحظى بدعم شعبي واسع، يعود سببه الرئيسي إلى احتوائها لرئيس الحكومة هشام المشيشي بعد بدء القطيعة بينه و بين سعيّد، بما يعني أن تخليها عن المشيشي سيجنبها الكثير من المعارك مع الرئاسة.

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أن التحديات الاقتصادية الجديدة تقتضي تشكيل حكومة جديدة ، تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يشترط صندوق النقد الدولي القيام بها، مقابل صرف تمويلات جديدة لتونس.

و أضاف السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بمراجعة منظومة الدعم، و إصلاح المنشآت العمومية، و التحكم في كتلة الأجور تقتضي وجود حكومة توافقية ، تحظى بدعم سياسي واسع.

ويرى السعيدي أن حركة النهضة واعية بهذه الرهانات، وتخشى أن تكون في موضع الاتهام، في حال حدوث انفجار اجتماعي جراء تفاقم الأزمة في تونس، وهو ما يرجح ”سحبها للبساط“ من حكومة المشيشي حسب تعبيره.