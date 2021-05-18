الجزائر تصنف حركتين سياسيتين تنشطان في الخارج "منظمتين إرهابيتين"

أقرت السلطات الجزائرية الثلاثاء تصنيف حركة ”رشاد“ الإسلامية وحركة ”استقلال منطقة القبائل“ (الماك) ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشر على صفحتها على ”فيسبوك“ أنّ القرار اتخذ في ”اجتماع دوري للمجلس الأعلى للأمن ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وناقش العديد من المسائل المدرجة في جدول الأعمال.“

وجاء في البيان “بعد أن استمع رئيس الجمهورية إلى أعضاء المجلس الأعلى للأمن درس التدابير المتعلقة بفتح الحدود الجوية وتقرر إبقاء الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة، كما تناول المجلس بالدراسة الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي ”رشاد“ و“الماك“ التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة“.

وكانت السلطات الجزائرية قد وجهت في وقت سابق اتهامات لحركة ”رشاد“ وهي سليلة ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ (الحزب الإسلامي المنحل منذ عام 1991) اتهامات بمحاولة اختراق الحراك الشعبي والتأثير في مساره وزعزعة استقرار البلاد.

كما وجهت وزارة الدفاع الجزائرية في وقت سابق اتهامات لحركة ”استقلال منطقة القبائل“ الانفصالية بتدبير تفجيرات تستهدف مسيرات الحراك، الأمر الذي نفته الحركة.

ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه“كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي“.

ويُعاقَب:“قادة المنظمات الإرهابية“ بالإعدام، بينما تصل عقوبة ”كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها“ بالسجن مدى الحياة.