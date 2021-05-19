"جون أفريك": المبادلات التجارية تنتعش بين المغرب والجزائر رغم توترات السياسة

أكد تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، الثلاثاء، أنّه رغم التوترات السياسية المتكررة بين الرباط والجزائر لم تتوقف التجارة بين البلدين بل شهدت تطورًا بأكثر من نصف مليار دولار في السنة؛ ما يعكس ثقل الوزن الاقتصادي للبلدين.

ويقول التقرير إنّ ”من المسلم به أن الاتصالات شبه مقطوعة بين الحكومتين وأن التجارة أقل من المستوى الأمثل لها بالنظر إلى حجم اقتصاد البلدين ولكن التجارة بين المغرب والجزائر كانت موجودة دائمًا، فقبل خمس سنوات فقط كانت الجزائر هي الشريك الأفريقي الأول لجارتها المغربية حيث بلغت التجارة نحو 8.5 مليار درهم (نحو 793 مليون يورو في نهاية عام 2016) وهي مكانة فقدت أخيرا لمصر باعتبارها المورد الأفريقي الرائد للمغرب ولساحل العاج باعتبارها السوق القاري الرئيس للمنتجات المغربية“.

وينقل التقرير عن مصدر من مكتب الصرف الأجنبي قوله إنّ ”الجزائر لا تزال ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة في أفريقيا وبالكاد تركت أفضل 20 شريكا عالميا لدينا“.

ويضيف أنّه ”بحسب إحصائية مؤقتة بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية عام 2020 ما قدره 5.3 مليار درهم وهو مبلغ ضئيل يمثل أقل من 1% من الواردات والصادرات التي تقوم بها المملكة ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن تنوع المنتجات المتداولة يوفر فرصا لتعزيز التعاون بين البلدين“.

ووفق التقرير ”يشتري المغرب التمور والأواني الزجاجية والمواد الكيميائية ولكن قبل كل شيء الوقود من الجزائر بينما ترسل المملكة إلى جارتها الجزائر صفائح حديدية أو فولاذية وقهوة وأسمدة وكذلك منتجات نسيجية“ وينقل عن عامل نسيج مغربي جرب المغامرة في الجزائر قبل أن يتراجع قوله ”الجزائريون مغرمون بالملابس التقليدية أو الحديثة المصنوعة في المغرب لكن القواعد في هذا البلد يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها“.

ويوضح التقرير أنّ ”جزءًا كبيرًا من الصادرات المغربية يمرّ عبر العلامات التجارية العالمية، وخاصة الفرنسية، التي تمكنت من التأقلم مع بيئة الأعمال الجزائرية حيث اضطرت شركة ”أوراس“ المغربية، التي ذُكر اسمها في الأسابيع الأخيرة كهدف محتمل لتشديد القواعد في الجزائر، إلى المرور عبر فرنسا للعمل مع شركات التأمين الجزائرية“.

وبحسب التقرير ”لا يريد أرباب العمل المغاربة التعليق على التشديد المحتمل للوائح التي ذكرتها الصحافة الجزائرية، وقال رئيس لجنة في الاتحاد العام للمقاولات المغربية: ”طالما لا يوجد شيء رسمي لا يمكننا اتخاذ موقف“، مضيفا أنّ ”الاضطراب الاقتصادي المحتمل سيكون له تأثير ضئيل على المملكة إذ إنّ مصادر إمدادنا وكذلك أسواقنا متنوعة وميزاننا التجاري مع الجزائر يعاني من عجز بنحو 3 مليارات درهم وجيراننا هم من سيخسرون أكثر من هذا القرار“ وفق تقديره.

ويشير التقرير إلى أنّ ”المشغلين المغاربة باتوا يشعرون بالقلق من زيادة محتملة في انعدام الثقة بين صانعي القرار في البلدين وتأخير تطبيق التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي سيكون مفيدًا لجميع شمال أفريقيا“.

ويقرّ مصدر قريب من عملاق الأسمدة الأفريقي ”أو سي بي“ الذي يعد من أهم المصدرين المغاربة للجزائر بأنّه ”مع الغاز الجزائري والفوسفات المغربي وحدهما يمتلك البلدان الوسائل لإعادة تشكيل اقتصادات القارة“ إذ شحنت الجزائر قرابة 55 ألف طن من الأسمدة بجميع أنواعها عام 2020 بقيمة 173 مليون درهم كما استوردت المجموعة المغربية 67 ألف طن من الأمونيا من حقول النفط الجزائرية. وينطبق الشيء نفسه على واردات الغاز الجزائري إلى المغرب إذ إنّ الجزائر هي ثاني أكبر مورد للمملكة للبوتان التجاري بقيمة 1.9 مليار درهم“. بحسب التقرير.

وينبه التقرير إلى أنّه ”كما هي الحال بالنسبة للغاز الطبيعي تظل التجارة متواضعة نسبيًا إذ لا يتجاوز حجم الواردات المغربية من الجزائر 1.4 مليار درهم بينما تبلغ فاتورة الطاقة في المملكة 50 مليار درهم ولا يزال المغرب يعتمد قليلاً على مورده الجزائري الذي يمرر جزءًا كبيرًا من صادراته من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي المغربية“.

وذكّر التقرير أنّ الاتفاق على ”خط الغاز المغاربي الأوروبي“ الذي يمر 540 كيلومترا منه عبر المغرب والذي يعد عملاق المحروقات الجزائري ”سوناطراك“ من بين عملائه ينتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد ربع قرن من التشغيل وهو اتفاق كانت السلطات المغربية تفكر في عدم تجديده قبل وقت طويل من الخلاف الأخير الذي أدى إلى تدهور العلاقات“.