عضو في "الأعلى للدولة": حسم المناصب السيادية بات قريبًا

كشف عضو المجلس الأعلى الليبي عادل كرموس، عن وجود تقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن حسم موضوع المناصب السيادية.

وقال كرموس في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ اليوم الثلاثاء، إن ”التوجه بين المجلسين ينصب على إنهاء الخلاف بينهما بشأن هذه المسألة“، متوقعًا ”حدوث تقدم في هذا الإطار قريبًا“.

وكانت معلومات قد تحدثت عن اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لحسم موضوع المناصب السيادية.

وتوقعت المصادر، أن يعقد الاجتماع الذي يأتي بدعوة من المملكة المغربية الأسبوع المقبل.

وسيخصص الاجتماع لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر بشأنها.

وكان اختيار رؤساء المناصب السيادية قد توقف عقب احتجاج المجلس الأعلى للدولة على ما أسماه ”انفراد“ مجلس النواب بهذا الشأن.

ومن أبرز المناصب السيادية التي لا تزال قيد النظر منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.