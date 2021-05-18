نجلاء المنقوش تتعهد بإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستبسط سيادتها على كامل الأراضي الليبية، مضيفة أنها ستنهي الوجود الأجنبي في ليبيا.

وأشارت المنقوش، في مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، في العاصمة طرابلس، إلى أن الحكومة الليبية ستعمل على تحرير القرار السياسي الليبي.

وكشفت وزيرة الخارجية عن اعتزام الحكومة الليبية إطلاق مصالحة وطنية شاملة، مشيدة بدعم واشنطن للحكومة، وقالت: ”نريد من العالم الوفاء بالتزاماته وتعهداته بشأن ملف ليبيا، وملف وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية ”.

من جانبه، أكد هود أن هدف الولايات المتحدة هو الوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة دون تدخل أجنبي.

وأضاف أن اجتماع اليوم مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش يظهر دعم واشنطن لليبيا، ودعم التوصل إلى حل شامل للأزمة في البلاد، مشددًا على ضرورة وجود توضيحات للركائز الدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.

الجدير بالذكر أن أنقرة وقعت مع حكومة الوفاق في طرابلس في نهاية عام 2019 مذكرات تعاون عسكري وأمني، ما سمح لتركيا بالتدخل العسكري في ليبيا.

وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين باتوا يدربون ضباطًا، في إطار تعاون مكثف بين الطرفين.