اعتقال رئيس حركة استقلال "القبائل" الجزائرية في باريس

كشف المدير التنفيذي لحركة استقلال منطقة القبائل“ الجزائرية أكسل بلعباسي عن اعتقال رئيس الحركة فرحات مهني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح أن زعيم التنظيم الانفصالي لمنطقة القبائل احتُجز لمدة 24 ساعة، مشيرًا، في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه ليس لديه أسباب عن الاعتقال، كما دعا إلى مسيرة دعم لرئيس الحركة في منطقة باريس.

وكانت الحركة الانفصالية قد نفت في وقت سابق تخطيطها لتفجيرات كانت قد اتهمتها بها وزارة الدفاع الجزائرية، وطالبت الحركة السلطات الجزائرية بتقديم الأدلة على اتهاماتها.

وآنذاك، قال رئيس الحركة المقيم في فرنسا، في بيان: ”لقد انحرفت وزارة الدفاع بشكل خطير بنشر بيان على موقعها الرسمي تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل، بالتخطيط لتفجيرات إرهابية“.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الشهر الماضي، تفكيك خلية ”انفصالية“ تتبع ”حركة استقلال منطقة القبائل“، قالت إنّها كانت تخطّط ”لتنفيذ تفجيرات“ وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي.

وتتهم السلطات الجزائرية هذه الحركة الانفصالية بمحاولة اختراق الحراك الشعبي في الجزائر، فيما ينفي ناشطون في الحراك ذلك ويؤكدون أنه خلافا لذلك، فإنّ للحركة عداء معلنا وواضحا للحراك، خاصة في منطقة القبائل.