إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب على خلفية تدفق مهاجرين إلى سبتة

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية على وجه السرعة، اليوم الثلاثاء، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، وذلك على خلفية تدفق آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية شمالي المغرب.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن عقد اجتماع مع السفيرة المغربية؛ لبحث أزمة الهجرة والتدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت إلى المغرب 2700 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، بينما دخل 86 مهاجرا جيب مليلة الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلارسكا، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء: ”إن قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة، الاثنين، وأعدنا 2700 منهم حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين“.

بدوره، قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا ”يجب أن تكون مبنية على الاحترام“، مضيفا: ”المغرب بلد صديق ونتمنى أن يظل كذلك، عبر توثيق الروابط الثنائية“.