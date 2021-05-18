مصر تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون استثناء"

أكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، السفير حمدي سند لوزا، أهمية اضطلاع القارة الأفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وشدد خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حول الأوضاع في ليبيا على ”خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية دون استثناء“.

كما أكد استمرار مصر في تسخير جميع إمكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات، مرحبًا بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.