بعد يوم على دخولهم سبتة.. إسبانيا تعيد للمغرب 1500 مهاجر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، بيتما دخل 86 مهاجرا جيب مليلة الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلارسكا في مقابلة على التلفزيون العام الإسباني: ”إن قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة الاثنين، وأعدنا 1500 منهم حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين“.

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وأشار الى أن هناك حوالي 1600 قاصر بين الستة آلاف، موضحا في الوقت نفسه أنه ”لا يزال من المبكر“ إعطاء رقم نهائي للواصلين.

على بعد حوالى 400 كيلومتر شرق سبتة، وصل 86 مهاجرا الى مليلة، الجيب الإسباني الآخر القريب من الساحل المغربي.

وقالت الشرطة الإسبانية في مليلة في بيان: ”أكثر من 300 شخص يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء حاولوا اجتياز السياج الثلاثاء قرابة الساعة 4,45 (2,45 ت غ)، ونجح 85 رجلا وامرأة منهم بالدخول“.

موجة هجرة جماعية غير مسبوقة.. آلاف المغاربة يصلون إلى مدينة #سبتة الإسبانيةhttps://t.co/H0iGnV39EF pic.twitter.com/fDO23hVjtX — إرم نيوز (@EremNews) May 18, 2021

وأضافت الشرطة أن امرأة احتاجت الى مساعدة الصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن المهاجرين ”رشقوا عناصر من الشرطة بالحجارة“، ما تسبب بإصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

واقتيد المهاجرون الذين تمكنوا من العبور إلى مركز استضافة مؤقت في مليلة.