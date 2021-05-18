مسؤول أمني: أكثر من 1659 مقاتلًا مغربيًا في سوريا والعراق

قال مسؤول أمني مغربي رفيع المستوى، مساء الاثنين، إن هناك أكثر من 1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر (سوريا والعراق)، منهم 225 من ذوي السوابق في إطار قضايا الإرهاب.

وقال محمد النيفاوي، مراقب عام بـ“المكتب المركزي للأبحاث القضائية“ التابع للمخابرات المغربية الداخلية، خلال ندوة بالعاصمة الرباط إنه بلغ عدد العائدين من بؤر التوتر 270 شخصاً من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، مشيراً إلى أن أكثر من 745 مقاتلاً لقوا حتفهم بالساحة السورية العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.

وحول النساء المغربيات الملتحقات بالصراع في سوريا والعراق – قال المسؤول الأمني إن عددهن بلغ حوالي 288، وعادت منهن 99 إلى المغرب، فيما بلغ عدد الأطفال 391 عاد منهم 82 فقط.

أفاد المتحدث أن بلاده تمكنت منذ العام 2002 من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف أكثر من 4 آلاف و304 أشخاص وإحباط ما يزيد على 500 مشروع تخريبي.