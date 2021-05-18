بغياب الحواجز الأمنية.. موجة هجرة مغربية غير مسبوقة إلى سبتة الإسبانية (فيديو)

شهدت مدينة ”لفنيدق“ شمال المغرب موجة من الهجرة الجماعية في اتجاه مدينة سبتة التابعة للسلطات الاسبانية.

واستقبلت شواطئ المدينة في اليومين الأخيرين عددا كبيرا من المغاربة الراغبين في الهجرة من الجنسين ومن الفئات العمرية كافة، بينهم عائلات وأطفال رضع حسب ما رصدته العديد من الفيديوهات.

كما لاحظ المسافرون عبر الطريق الرابط بين العاصمة الرباط و مدينة طنجة في الشمال، أعدادا كبيرة من المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء الإفريقية، وهم يعبرون المسافات مشيا على الأقدام للوصل إلى الشواطئ الشمالية للبلاد، و العبور منها ن إسبانيا، سواء إلى مدينة سبتة المجاورة أو إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت صحيفة ”البايس“ وصول حوالي 145 شخصاً إلى سبتة سباحة ما بين يوم الأحد وفجر الإثنين،كما أشارت إلى دخول عائلات للتراب الإسباني عبر شاطئ تاراخال ومنطقة بنزو، في غياب تام لأي تدخل من طرف للقوات الأمنية المغربية.

كما أوردت صحيفة “ okdiario“ أن مصادر في الشرطة الإسبانية استنكرت ما وصفته بـ“سلبية قوات الأمن المغربية التي لم تفعل شيئا لوقف العملية“.

وعقد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يوم الاثنين اجتماعا طارئا ،لتدارس الوضع في سبتة مع مجموعة من المسؤولين الأمنيين الإسبان، وتم الاتفاق على إرسال أعداد إضافية من أفراد الحرس المدني إلى سبتة، لتشديد الحراسة على الأماكن التي يمر منها المهاجرون السريون. حسب ”ال بايس“.

كما ذكرت أن سلطات سبتة تسارع الزمن لإعادة المقتحمين ، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 100 شخص قد أعيدوا بالفعل إلى المغرب.

وتساءلت بعض المصادر الإعلامية الاسبانية و المغربية، ما إذا كان المغرب قد أوقف تعاونه الأمني مع الجارة إسبانيا، كرد فعل على استضافتها لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

إلا أن وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية ”أرانشا غونزاليس لايا“ ، صرحت لـ“إذاعة كادينا سير“ يوم الاثنين :“لا يمكنني التحدث باسم المغرب. على أية حال ، يمكنني أن أقول لكم إنهم أكدوا لنا قبل ساعات قليلة أن هذا ليس نتيجة خلاف“.

وأضافت أن وصول المهاجرين ”ليس قضية جديدة بالنسبة لإسبانيا“ ، مؤكدة أن بلادها ستعمل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية.