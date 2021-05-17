المغرب.. حزب "العدالة والتنمية" يطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط

طالبت كتلة حزب ”العدالة والتنمية“ البرلمانية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، اليوم الاثنين، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين.

وقال النائب محمد الحمداوي، والقيادي البارز بحزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، في كلمة ألقاها باسم كتلته البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن ”حزبه يأمل في أن يتخذ المغرب قرارًا مثل الذي اتخذه خلال انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي“.

وأكد الحمداوي أن ”التمادي في الاعتداء على الشعب الفلسطيني لا يترك أي مجال لإبقاء علاقة مع كيان لا عهد له ولا اتفاق“، مشيراً إلى أن ”بلاده ترفض كل ممارسات الكيان الصهيوني“.

وأضاف أن ”المغرب لا يمكن أن يكون على نفس المسافة بين الطرفين، بل اختار الانحياز إلى الشعب الفلسطيني، والبحث عن كل أشكال التضامن معه“.

وندد النائب البرلماني بـ ”الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت الأطفال والشيوخ وكل المدنيين في فلسطين“.

واعتبر الحمداوي أن ”دولة إسرائيل بنيت من قبل ميليشيات إرهابية، وارتكبت العديد من المجازر والمذابح المعروفة على مر التاريخ“، مشيرًا إلى أن ”إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة طبيعية أو دولة عادية“.

وأعلنت كل من إسرائيل والمغرب، في شهر ديسمبر الماضي، قرارهما بإعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب والرباط بعد توقف دام 20 عاما.