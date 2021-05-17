وزيرا خارجية تونس وأمريكا يدعوان في اتصال هاتفي إلى وقف المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتونسي عثمان الجرندي اليوم الإثنين، الحاجة الملحّة لاستعادة الهدوء، و إيقاف الخسائر في أرواح المدنيين في إسرائيل والضفّة الغربية وغزّة، وذلك في اتصال هاتفي بينهما.

وبحسب بلاغ للخارجية الأمريكية، فإن الجانبين الأمريكي و التونسي أعربا عن قلقهما إزاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية و غزّة، و أكّدا ضرورة نجاح المساعي الدبلوماسية لتحقيق التهدئة في المنطقة.

وطالب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين، ووضع حد للتصعيد العسكري.

وكشفت تقارير محليّة، أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، قد تحادث بدوره مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بهدف تنسيق المواقف بين البلدين نصرة للقضية الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أجرى، الأحد، محادثات هاتفية مع نظرائه المصري والسعودي والقطري والفرنسي، وذلك في إطار مساع ديبلوماسية تبذلها الإدارة الامريكية لإنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وطالب وزراء خارجية تونس ومصر والأردن، ونظراء لهم، بوضع حد فوري للعمليات العسكرية واستهداف المدنيين في قطاع غزة، واعتبروا أن التصعيد ينذر بـعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

واعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بدورها أن ”الوقت حان“ لإنهاء دائرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متجاهلة الانتقادات التي وجهت لبلادها بـ«عدم الإنصاف»، من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.