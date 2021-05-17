بينهم جزائري.. الأمن التونسي يقتل 5 متطرفين ويضبط أسلحة ومتفجرات

أكدت مصادر تونسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية والعسكرية المشتركة تمكنت من القضاء على 5 عناصر متطرفة بمنطقة ”جبل السلوم“ في محافظة القصرين غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية قولها، إن ”عملية عسكرية وأمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع استهدفت مخابئ لعناصر متطرفة في هذه المنطقة العسكرية المغلقة، التي شهدت من قبل تحركات وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والعسكرية“.

وأوضحت المصادر أن ”العملية استمرت حتى صباح الاثنين وتم خلالها القضاء على 5 عناصر متطرفة تحصنت بهذه المنطقة الجبلية الوعرة كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات خلال العملية“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد زار قبل أسبوعين المنطقة وتناول طعام الإفطار بصحبة جمع من الجنود العاملين هناك وأكد ضرورة التحلي بالحذر واليقظة للتصدي لأيّ مخططات قد تستهدف الأمن القومي.

وتُعدّ هذه العملية خطوة استباقية من القوات الأمنية والعسكرية التي تكثف من تحركاتها على الحدود الغربية للبلاد حيث تنشط العناصر المتطرفة في المناطق الجبلية وتتنقل بين تونس والجزائر بحسب الوضع الأمني في كل مرة.