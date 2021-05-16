الجزائر تقصف قافلة لمنقبين موريتانيين عبرت الحدود

أعلنت الحكومة الموريتانية، أن الجيش الجزائري قصف قافلة لمنقبين موريتانيين عن الذهب السطحي، عبرت الحدود بين البلدين إلى داخل التراب الجزائري، ما أدى لمقتل منقب وجرح آخر.

وقال بيان صادر عن وزارات: الخارجية، والدفاع، والداخلية، نشرته، مساء الأحد، الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن“الحكومة الموريتاتية تلقت للتو معلومات عن حادثة وقعت، في وقت مبكر من صباح الأحد، على الحدود الموريتانية الجزائرية، – الجانب الجزائري – إثر عبور موكب لمنقبين عن الذهب يتألف من 6 سيارات الحدود باتجاه الجزائر“.

وأضاف البيان أن الجيش الجزائري، بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية ومواصلة الموكب التقدم ، قام بتعطيل 4 من هذه المركبات، فيما تمكنت مركبتان من العودة نحو الحدود الموريتانية، مما تسبب في إصابة شخصين ، توفي أحدهما متأثرًا بجراحه، فيما يتلقّى الشخص الثاني العلاج في الجزائر، وسيسلم شخص ثالث تم توقيفه في القافلة للجيش الموريتاني بعد غدٍ، خلال اجتماع أمني مشترك بين السلطات العسكرية في البلدين.

ودعت الحكومة الموريتانية مواطنيها إلى ضرورة تجنب المناطق الحدودية، التي غالبًا ما تكون مناطق عسكرية حساسة، وأن يحرصوا قبل كل شيء على البقاء في دائرة التراب الوطني.