مسيرات شعبية في عدة محافظات تونسية لمساندة الفلسطينيين (صور وفيديو)

خرجت مسيرات شعبية في عدة محافظات تونسية، اليوم السبت؛ تنديدا بالهجوم الإسرائيلي الذي تتعرّض له الأراضي الفلسطينية منذ أيام، وذلك رغم إجراءات الحجر الصحي الشامل في البلاد.

وشارك مئات التونسيين في مسيرة احتجاجية بمحافظة صفاقس جنوب البلاد؛ لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية وإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون الرايات الفلسطينية والتونسية، مرددين شعارات تناصر الفلسطينيين، من بينها ”فلسطين عربية“، و“الشعب يريد تحرير فلسطين“.

ونظم اتحاد الشغل، وأحزاب ومنظمات مدنية، من بينها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، تحرّكا احتجاجيا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفعوا خلاله شعارات مندّدة بالاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا المحتجون إلى دعم المقاومة رافعين شعارات من بينها ”شعب تونس شعب حرّ والتطبيع لن يمرّ“، و“مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة“.

وشهدت شوارع محافظة بنزرت، شمال البلاد، مسيرة شعبية مساندة للشعب الفلسطيني، عبّر خلالها المتظاهرون عن رفضهم لما وصفوه بـ“مشروع تهويد القدس وإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين“.

وقاد النقابيون المنتسبون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مع عدد من الجمعيات المدنية، في محافظة قبلي، جنوب البلاد، مسيرة تحت شعار ”لبّيك يا قدس“، للتعبير عن مساندة تونس للشعب الفلسطيني.

ونقلت تقارير محليّة عن النقابي علي بوبكّر تأكيده ”أنّ المسيرات الشعبية تمثّل إسنادا ودعما للفلسطينيين في الدفاع عن حقهم المشروع وحماية أرضهم، وحماية المسجد الأقصى“، حسب تعبيره.