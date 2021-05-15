تونس.. وفاة السياسي ورجل الأعمال البحري الجلاصي في ظروف غامضة

أعلنت النيابة العامة في تونس العاصمة، اليوم السبت، وفاة السياسي ورجل الأعمال المثير للجدل البحري الجلاصي في ظروف غامضة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس معز الغريبي، في تصريحات إذاعية وفاة الجلاصي، بناءً على إفادة من أحد أفراد عائلته، الذي عثر عليه جثة هامدة داخل غرفة الاستحمام بمنزله في محافظة أريانة، شمال البلاد.

وأفاد الغريبي، أن النيابة العامة أذنت بالتحقيق بوفاة البحري الجلاصي، لتفيد بنتائجه الرأي العام في وقت لاحق.

ومن جهته، أكد المحامي ورئيس ودادية قدماء البرلمانيين عادل كعنيش، أن وفاة الجلاصي، كانت بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

وسبق أن ترشح الجلاصي للانتخابات الرئاسية للعام 2019، لكن الهيئة المستقلة للانتخابات رفضت مطلبه، بسبب وجود تزكيات شعبية مزورة في ملف ترشحه.

وأسس الجلاصي في العام 2011 ”حزب الانفتاح والوفاء“، وقرر حله بعد 4 سنوات، واعترف في العام 2017 بشراء ذمم برلمانيين من كتلة العريضة الشعبية، التي ترأسها الهاشمي الحامدي في فترة المجلس التأسيسي.

وعرف الجلاصي بمواقفها المثيرة للجدل، والتي صرّح خلالها بإرشائه لعدد من الإعلاميين و السياسيين من أجل تقديم خدمات له.

كما عُرف الجلاصي بمواقفه المتشددة، ومنها معاداته لمن يصفهم بالعلمانيين، والدفاع عن تعدد الزوجات.