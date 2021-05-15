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الحكومة الليبية تبحث الأوضاع الأمنية في إقليم فزان
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 10:41 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 11:20 GMT

الحكومة الليبية تبحث الأوضاع الأمنية في إقليم فزان

تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قاعدة تمهنت الجوية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الأوضاع في إقليم فزان تحت شعار "من أجل ليبيا نحمي حقوق فزان لمناقشة

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المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قاعدة تمهنت الجوية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الأوضاع في إقليم فزان تحت شعار ”من أجل ليبيا نحمي حقوق فزان لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعاشية“.

وقال علاء البوعيشي، مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، إن ”عددا من المسؤولين سيحضرون الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية المعيشية في فزان“.

وأضاف البوعيشي أن ”نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن منطقة فزان، سيشاركون في الاجتماع“.

ويأتي عقد الاجتماع عقب تذمر واسع من سكان إقليم فزان من تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية والصحية، وانقطاع الوقود عن الإقليم الواقع جنوب ليبيا.

ونظم سكان في مدينة سبها عاصمة إقليم فزان مظاهرة، في وقت سابق؛ اتهموا فيها حكومة عبدالحميد الدبيبة بإهمال الإقليم وتركه يغرق في المشاكل.

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