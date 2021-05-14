غوتيريش ينفي لمجلس الأمن "انخفاض عدد المقاتلين الأجانب" في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدّم، الأسبوع الحالي، إلى مجلس الأمن، إن ليبيا“لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم“، خاصة وسط البلاد.

وأضاف التقرير:“بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريًا، تلقت (بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة وسط ليبيا، فضلًا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية“.

وقال أنطونيو غوتيريش:“رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها“.

ويقدّر عدد الجنود والمرتزقة الأجانب في ليبيا، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، بـ“أكثر من 20 ألفًا، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني“، فضلًا عن مئات من الأتراك والروس.

وقال الأمين العام في التقرير:“أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد“.

وتابع:“هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة.. يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية، والأمنية، والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021″.