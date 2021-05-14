بعد عودة "اتصالات العيد".. بوادر انفراج سياسي في تونس

يرى مراقبون أن عودة الاتصالات بين ”الرئاسات الثلاث“ في تونس يوم عيد الفطر، بعد أشهر من الانسداد السياسي، تعد مؤشرًا لحدوث ترتيبات جديدة يجري الإعداد لها لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

وجمع اتصال هاتفي بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بعد قطيعة استمرت 4 أشهر، تبادلا خلاله التهاني بالعيد، وأكد الجانبان ضرورة توحيد الجهود من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجهها البلاد، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة.

كما تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي التهاني بالعيد، وتطرقا في اتصال هاتفي إلى الوضع العام في البلاد، بحسب بلاغ أصدره البرلمان.

وكانت نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، قد تحدثت، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الدولة قيس سعيد هاتفيًا، وأعربت عن أمل بلادها في استقرار المؤسسات الديمقراطية في تونس.

واعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني أن عودة الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، ( رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان)، مؤشر ”لعودة العلاقات بينهم إلى ما كانت عليه سابقًا في وضعها الطبيعي“.

وقال القيزاني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن هذه التهدئة ”حصلت برعاية أمريكية“، مضيفًا أن الولايات المتحدة ”تسعى إلى استدامة مسار السلام في ليبيا واستمرار التهدئة في المنطقة العربية، ولذلك سارعت إلى نزع فتيل التوتر في تونس“.

وذكر القيزاني بتصريحات مسؤولين أمريكيين، أكدوا من خلالها أنهم ”لن يتركوا بلدان شمال أفريقيا، والمغرب العربي، لقمة سائغة لروسيا والصين“، للتأكيد على أن مصالح الولايات المتحدة تدفع إلى حل الأزمات كلما اقتضت الضرورة.

ويرى المحلل السياسي حسن القلعي أن حالة الانسداد السياسي في تونس طالت أكثر من اللزوم، ولم يحقق أي طرف سياسي فيها هدفًا، ما يقتضي حدوث تهدئة قبل انهيار البلاد، بحسب تعبيره.

وأضاف القلعي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن التحديات العالية التي تفرضها جائحة كورونا وانهيار الاقتصاد التونسي، تقتضي تنسيق جهود مؤسسات الحكم في البلاد، والحيلولة دون حدوث انفجار اجتماعي غير مسبوق.

ورجح القلعي أن يشرع رئيس الدولة قيس سعيد خلال الأيام المقبلة بإدارة الحوار بين الفاعلين السياسيين، واستند في ذلك إلى تصريحات أطلقها أمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي مؤخرًا، قال فيها إن رئيس الدولة“ليست له تحفظات على المشاركين في الحوار“.

في المقابل، اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة أنه من“السابق لأوانه اعتبار عودة الرؤساء الثلاثة إلى الاتصال الهاتفي بينهم مؤشرًا لانفراج الأزمة، رغم الخطاب اللافت لرئيس الدولة خلال تهنئة التونسيين بالعيد والذي لم يكن تصعيديًا“.

وقال بورزمة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن حل الأزمة السياسية في البلاد ”يقتضي تخلي حركة النهضة عن دعم هشام المشيشي، وتشكيل حكومة جديدة مهمتها إنقاذ الوضع في البلاد“، معتبرًا أن تحقق ذلك ”يصطدم بمناورات حركة النهضة“.