"جون أفريك": الإسلاميون أكبر الخاسرين في الانتخابات المغربية القادمة

اعتبرت مجلة ”جون أفريك“ أن إسلاميي المغرب سيكونون أكبر الخاسرين في الانتخابات القادمة، في ضوء التعديلات على النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات البلدية والتشريعية والإقليمية في يوم واحد.

وأشار تقرير نشرته المجلة إلى أن وزارة الداخلية قررت ”بعد شهور من الشكوك“ أن الانتخابات البلدية والإقليمية والتشريعية ستجرى لأول مرة في نفس اليوم، في 8 أيلول/سبتمبر، موضحا أن ”إدماج ثلاث بطاقات اقتراع في واحدة يمكن أن يزيد من إقبال الناخبين“.

ونقل التقرير قول مصطفى السحيمي: ”تحديد تاريخ 8 أيلول/سبتمبر لإجراء الانتخابات هو بالفعل خيار سياسي واستراتيجي.. إنها مسألة تعبئة الناخبين مرة واحدة ليوم واحد، مع العلم أن الانتخابات البلدية تحشد أكثر بكثير من الانتخابات البرلمانية، ولذلك فإن الفكرة هي خلق دينامية لصالح الانتخابات التشريعية“.

وأضاف السحيمي وهو الخبير السياسي: ”كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل النفقات والجهود اللوجستية، فضلًا عن تبسيط التنقل من أجل الحد من المخاطر في مواجهة جائحة كورونا“.

وقالت المجلة: ”في مثل هذا السياق سيكون حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، لا سيما بسبب التعديل الجديد في القانون الانتخابي“ .

وأضافت: ”في السابق كان توزيع المقاعد في كل دائرة يعتمد على عدد أوراق الاقتراع، بينما سيعتمد الآن على عدد الناخبين المسجلين، وبطريقة رياضية بحت، قد ينتقل حزب العدالة والتنمية من 124 نائبًا (حاليًا) إلى 85 نائبًا، وحزب الأصالة والمعاصرة من 102 إلى 80 نائبًا، وإذا وصل حزب التجمع الوطني الجديد الذي يمتلك 40 مقعدًا إلى 60 مقعدًا في الانتخابات المقبلة فسيكون ذلك بالفعل إنجازًا“.

وتابع التقرير: ”السيناريو الأكثر احتمالًا هو أن حزب العدالة والتنمية وإن جاء في المقدمة سيفشل في تكوين أغلبيته.. على عكس 2011 ثم 2016 لن يكون الحزب الأساسي، وبعبارة أخرى، مع 80 أو 85 مقعدًا (كحد أقصى) لن يكون له نفس الوضع، لا سيما أن الأحزاب الأخرى مجتمعة قادرة على توفير الأغلبية (198 مقعدًا)، وبالتالي سيتعين على الحزب الإسلامي الذي لا يرغب في العودة إلى المعارضة على الإطلاق تقديم تنازلات كبيرة للبقاء في الأغلبية، إلى درجة التنازل عن قيادة الحكومة“.