الجزائر تصادق على اتفاقية تبادل سجناء ومطلوبين مع فرنسا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صادق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان أن تسلم كل منهما للأخرى ”حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة“.

والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك ”المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في آذار/ مارس، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وتعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في كانون الثاني/ يناير 2019، نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 آذار/ مارس.

ويعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.

وبين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين، 30 إلى فرنسا و8 إلى الجزائر، وفق كورتيال.