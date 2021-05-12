جنازة نائب من حركة النهضة تثير جدلا واسعا في تونس (فيديو)

أثارت جنازة نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، مختار اللموشي، جدلا واسعا في تونس وانتقادات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من النواب؛ لعدم التزامهم بقرار الحجر الصحي الشامل وحظر التجول، وحضورهم الجنازة.

وانتقد سياسيون وإعلاميون ونشطاء بالمجتمع المدني حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية الجنازة، في حين يتم منع عائلة المتوفين بكورونا من حضور الجنازات.

https://www.facebook.com/238295463001538/videos/4025813587439329

وقال الناشط المدني مهدي بربوش، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”الله يرحمك سي مختار.. الغنوشي وقيادات من النهضة في جنازة نائب رئيس كتلة حركة النهضة ونائب رئيس مجلس الشورى مختار اللموشي.. أين الحجر الشامل؟.. أليس ممنوع التجمع؟“.

وأضاف ”بربوش“ في تدوينته: ”أليس التنقل بين المدن ممنوع؟. هل قام الأمنيون بافتكاك أوراق سيارات هؤلاء؟.. المواطن البسيط الذي يموت بكورونا يقومون بدفنه دون حضور عائلته“.

https://www.facebook.com/mehouttt/posts/10222488253613313

وقالت الإعلامية إيمان دجبي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في ”فيسبوك“: إن ”مثل هذه الصور لا يمكن إلا أن تغذي الكره والحقد بين التونسيين.. المفروض كلنا على حد السواء وتتم معاملتنا بنفس الطريقة، ولا يتم دفن أناس دون حضور عائلاتهم ودون توديعهم وآخرون تقام لهم جنازة وطنية“.

وأضافت دجبي: ”شخصيا احترم النائب مختار اللموشي رحمه الله.. لكني لا أحترم من يميزون بين أبناء الشعب“.

https://www.facebook.com/imen.djebbi.58/posts/2541341372828820

وقالت الناشطة الحقوقية نادية قيراط في تدوينة عبر ”فيسبوك“: من مات لا تجوز عليه سوى الرحمة.. ليس هناك لا نائب ولا وزير.. عندما تحرم أي عائلة تونسية من حضور جنازة فقيدها بكورونا، عندما يتم حظر التجول وغلق الأسواق والمقاهي.. يتم تجنيد وزارة الداخلية بأعوانها لحراسة حي كامل نظرا لاجتماعات يعقدها قيادي في النهضة“.

وأضافت قيراط في تدوينتها: ”رئيس الحكومة يتجول من مكان لآخر ومن دولة لدولة ووزيرة تدين رئيس الجمهورية.. وشيخ الدجالين يذهب لقطر ثم يعود ليحضر جنازة“.

وقالت: ”لن نثق فيكم، لن نسمع كلامكم، العصيان حق.. كم سنكتب وكم سنفضح وهم لا يخجلون“.

https://www.facebook.com/guirat.nadia/posts/821134535471853

وقالت الإعلامية وصال الكسراوي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”إن المساواة بين المواطنين في دفن موتاهم بالكوفيد.. هذه جنازة النائب المرحوم مختار اللموشي في الكاف.. بلغوا تحياتي إلى علوية القانون“.

https://www.facebook.com/WISALLL/posts/10222506282078529