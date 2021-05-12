بينهم مدانون بـ"الإرهاب" ونشطاء في "حراك الريف".. عفو ملكي مغربي عن 810 أشخاص

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء يوم الأربعاء، عفوا عن مئات المعتقلين والمدانين بتهم عدة، إضافة إلى 12 شخصاً محكوماً عليهم في قضايا ”التطرف والإرهاب“، ومجموعة من نشطاء ”حراك الريف“، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل بأن العفو الملكي شمل 810 أشخاص ”منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة“.

ووفق البيان، فإن ”من بين المستفيدين بهذه المناسبة الذين شملهم الملك بعفوه 12 نزيلا ضمن المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة السابعة من برنامج (مصالحة)“.

وأضاف البيان أنه ”اعتبارا للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة، فقد أسبغ الملك عفوه على 17 نزيلا من بين المستفيدين بهذه المناسبة، وذلك بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقهم“.