"لوفيغارو": تصاعد التوتر يهدد الانتخابات التشريعية في الجزائر

أفاد تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية بأنّ التوتر يتصاعد في الجزائر قبل شهر من الاستحقاق الانتخابي المرتقب، مع تكرر الاعتقالات وتصاعد الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير الجذري ما يهدد الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأشار التقرير إلى ”خروج أكثر من ألف متظاهر يوم الجمعة الماضي، في الجزائر العاصمة في مواجهة انتشار لافت للشرطة رافعين شعار لا انتخابات مع العصابات للتعبير عن عدم موافقتهم على إجراء الانتخابات التشريعية في 12 يونيو / حزيران، والتنديد بالاعتقالات الأخيرة في العاصمة في صفوف الحراك“.

ولفت إلى أنه ”منذ إعلان الرئيس عبد المجيد تبون منتصف فبراير/شباط الماض عن حل مجلس النواب الموروث من عهد بوتفليقة والانتخابات التشريعية المرتقبة تصاعد التوتر بين السلطات وحركة الاحتجاج“.

وأشار إلى أن ”العديد من شخصيات الحراك توصلت إلى إدراك ضعف نموذجهم والحاجة إلى هيكلة مشروع سياسي حول خريطة طريق توافقية لإجراء استشارة وطنية في خراطة في منطقة القبائل حيث بدأت المظاهرات ضد ولاية بوتفليقة الخامسة في فبراير / شباط 2019، وقد كان من المقرر أن تستضيف في 8 مايو/أيار، وهي الذكرى 76 لمجازر العام 1945 التي عانت منها هذه المنطقة بشكل خاص، اجتماعا لإيجاد امتداد سياسي للشعارات ودراسة وسائل التصعيد في مواجهة السلطات، لا سيما من خلال معارضة الانتخابات النيابية، لكن الاجتماع لم ينعقد في النهاية وأصدر سكان خراطة بيانا أعلنوا فيه ”رفض أي تمثيل للحراك الشعبي في الأجواء المتوتّرة الحالية“.

من جانب السلطات التي ترى أنه تم تقديم تنازلات مهمة من خلال الإفراج عن جميع معتقلي الحراك تقريبًا في منتصف فبراير/ شباط الماضي، وتغيير قانون الانتخابات لتشجيع المجتمع المدني على تقديم قوائمه للانتخابات التشريعية تمت الدعوة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة الجبهة الاجتماعية ولا سيما في الصحة والتعليم.

وذكّر وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال المجلس الأخير للحكومة بأن ”القانون ينص على أحكام بالسجن تصل إلى عشرين عاما في حالة التدخل في سير الاقتراع والاضطرابات في عمليات الاقتراع“.

من ناحيته، أصدر الجيش في مجلته ”الجيش“ تحذيرا ”للعناصر التخريبية“ التي تهدف إلى ”هزيمة الانتخابات التشريعية“. وكان رئيس الدولة قد صنفهم في أوائل أبريل/نيسان الماضي، في مجلس الأمن الأعلى بأنها ”دوائر انفصالية“ و“حركات غير شرعية قريبة من الإرهاب“ في إشارة إلى الحركة من أجل الحكم الذاتي للقبائل المحظورة في الجزائر المتهمة من قبل السلطات بالرغبة في التحريض على الهجمات أثناء المظاهرات.

وحركة رشاد وهي حركة أنشأها في المنفى كوادر سابقون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تم حلها في 1992 التي تضاعف دعوات ”التصعيد“ ضد السلطة من لندن أو جنيف.

ونوه التقرير إلى اعتقال نشطاء وصحفيين كما أوقفت الشرطة بحزم عدة مئات من رجال الإطفاء الذين كانوا يعتزمون التقدم في مسيرة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وتم إيقاف العديد منهم عن العمل في انتظار المحاكمة لخرقهم القانون، الذي يعتبر أن ليس لديهم الحق في الإضراب أو التظاهر، معتبرا أن ”الحراك لا يملك مشروعا سياسيا واضحا وتمثيلا حقيقيا، وهو محاصر في ما يشبه التمرد، في وقت تثير استفزازات حركة رشاد الإعلامية ذعر المسؤولين الأمنيين ويبدي ناشط يساري جزائري أسفه قائلا ”إنها حلقة مفرغة لا يمكنك الخروج منها على ما يبدو“.