الأمن التونسي يعلن القبض على "خلية إرهابية"

ألقت عناصر الأمن التونسي الثلاثاء، القبض على 13 مشددا في محافظة الكاف ،شمال غرب العاصمة تونس، كانوا يختبئون في منزل بحي“ 18يانير /جانفي ”

وأكد مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ فضّل عدم ذكر اسمه، أن القاء القبض على هذه المجموعة جاء بعد متابعة عناصرها منذ فترة و رصد تحركاتهم داخل مدينة الكاف.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية يوم العيد، داخل محافظة الكاف وفي محافظات أخرى ،منها العاصمة تونس.

ونشرت صفحة فرقة“ طلائع الحرس الوطني“ تدوينة على موقع فيسبوك ،جاء فيها ”القبض على 13 إرهابيا بحي 18 جانفي وأعدادهم في تزايد، كانوا يخططون لتفجرات ليلة العيد من بينها تفجير مقر“ كارفور“ بالعاصمة تونس واغتيال نائب ”

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التونسية ،قامت مؤخرا بتشديد الحماية الأمنية لعدد من نواب البرلمان بعد ورود معلومات عن وجود مخططات جدية لاغتيالهم.