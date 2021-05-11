تيارات وأحزاب ليبية ترحب بتعيين نورلاند مبعوثا إلى ليبيا

أعلنت عدة تكتلات وأحزاب ليبية عن ترحيبها بتكليف ريتشارد نورلاند بمهام المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، بالإضافة إلى مهامه سفيرا لواشنطن.

ووفق خطاب تم إرساله إلى نورلاند من عدة تيارات وتكتلات وأحزاب مدنية رحبت فيه هذه التيارات بتكليف نورلاند كمبعوث إلى ليبيا، مثمنة جهده السابق الذي بذله كسفير للولايات المتحدة في ليبيا.

وأشار تحالف القوى الوطنية، وتيار شباب التغيير، والتيار الوطني الوسطي، وتكتل إحياء ليبيا، والحراك الوطني الليبي، والتكتل المدني الديمقراطي، وتيار الشباب الوسطي، وكذلك تجمع الإرادة الوطنية، إلى جهود نورلاند المميزة التي بذلها خلال المرحلة الماضية، والتي أثمرت عن تحقيق خطوات نحو الخروج من نفق الأزمة، بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت التكتلات السياسية في خطابها أنه ”في نفس الوقت نودُ أن نُشِيد بالدور المميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة الصديقة لضمان تنفيذ مخرجات برلين، وحرصها من خلال مجلس الأمن على سيادة ووحدة ليبيا، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن يتحقق إنجاز الانتخابات الرئاسية المباشر والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، ودعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستمرارها، وصولاً إلى الاستقرار والبدء في مرحلة البناء والتنمية المنشودة“.

كما أكدت التيارات رغبتها الدائمة للتعاون مع نورلاند والتشاور بشأن هذه الاستحقاقات القادمة، ودعم الجهود الهادفة لتحقيق ذلك.