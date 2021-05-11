ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يزور مدينة سرت

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمد المنفي وصل إلى مدينة سرت في زيارة غير معلن عنها سابقا.

وأضاف المكتب بأن المنفي سيمضي آخر أيام رمضان في المدينة، كما سيحتفل مع أهلها بعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى قيامه بعدة زيارات لعدد من المناطق والمواقع بالمدينة للوقوف على الأوضاع الحالية فيها.

وأوضح المكتب أنه كان في استقبال المنفي أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وعميد البلدية، وآمر منطقة سرت العسكرية، وأعيان القبائل ومشايخها والمكونات الاجتماعية فيها.

تأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة منعه من الهبوط في مطار المدينة.