قيادي في النهضة التونسية: الغنوشي مستعد لزيارة مصر ولقاء السيسي‎

قال القيادي في حركة النهضة ماهر مذيوب، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحركة راشد الغنّوشي مستعد لزيارة مصر، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا تمّت دعوته، وذلك في تصريحات لافتة تأتي بعد مهاجمة النهضة للنظام المصري طيلة السنوات الماضية.

وأضاف مذيوب، في تصريحات إذاعية، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يدعو إلى السلم، واستبق رئاستي الدولة والحكومة في تأييد المبادرة السعودية بخصوص إنهاء الحرب في اليمن، حسب تعبيره.

وأفاد مذيوب بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان قد دعا إلى التهدئة والمصالحة إبّان التوتّر بين جماعة الإخوان والنظام المصري، مضيفًا أن الغنوشي أكثر السياسيين إدراكا للعلاقات السياسية في تونس، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات مذيوب بعد أسابيع من مهاجمة قيادات من حزبه رئيس الدولة قيس سعيّد؛ بسبب زيارته الأخيرة إلى مصر، ولقاء عبد الفتاح السيسي.

واعتبر القيادي في حركة النهضة وصهر رئيس الحركة رفيق عبد السلام، في وقت سابق، أنّ زيارة رئيس منتخب ديمقراطي إلى مصر رسالة سلبية، مضيفًا أن رئيس الدولة قيس سعيد عاد إلى تونس من تلك الزيارة بترتيبات أمنية ضدّ خصومه.

وقد عبّرت حركة النهضة في بيانات سابقة عن مساندتها للرئيس المصري السابق محمّد مرسي، واعتبرت قياداتها في تصريحات عديدة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انقلب على الديمقراطية في مصر.

وكان الغنوشي قد قام بزيارة طارئة إلى الدوحة خلال الأسبوع الماضي، أكّدت تقارير محليّة بشأنها أنه تباحث خلالها موقع حزبه في ظل التغييرات الإقليمية المتسارعة، وأهمها المصالحة الخليجية.