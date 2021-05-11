ليبيا.. تراشق الاتهامات بين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس مؤسسة الإعلام

عاود رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك هجومه على رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، وكلاهما يتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ودعا شكشك الدبيبة في خطاب رسمي رفعه، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة، إلى تمكين ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة حسابات المؤسسة الليبية للإعلام، واستبعاد ”بعيو“ من رئاستها، وعدم تمكينه من تولي أي منصب له علاقة بالمال العام، متهمًا إياه بالفساد والاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق.

وزعم شكشك في الكتاب أن ”بعيو“ حوّل أموالًا من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام إلى شركة ”الحوار للإعلام التنموي“ التابعة لأحد أبنائه، مدعيًا أنه مخول بالتصرف في حساباتها.

بدروه، رد ”بعيو“ على شكشك عبر صفحته على موقع فيسبوك، قائلًا:“الحزبي الفاشي، ومغتصب ديوان المحاسبة، والمحكوم قضائيًا بأحكام نهائية، مازال يرفض الامتثال لها، وسيتم بإذن الله فضح مخالفاته وجرائمه هو وذيوله، أصيب بحالة هستيرية اسمها محمد عمر بعيو .. الله أكبر منك، وأنا أشرف منك، وبيننا القضاء بعد عدالة السماء“.

يشار إلى أن شكشك، الذي ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين أصدر في وقت سابق قرارًا بإيقاف بعيو عن العمل، دون أن ينفذ، ورد ”بعيو“ على القرار بالقول إن تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي له شكشك يقف وراء محاولة استبعاده بسبب فضحه لهم وسرقاتهم عن طريق الإعلام.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب في مدينة البيضاء، عمر عبد ربه صالح، في الخامس من الشهر الجاري، أنه لم يصدر عن الديوان أي قرار بإيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أو إيقاف مرتبات العاملين في المؤسسة.

من جهته، تقدم ”بعيو“ بالشكر لديوان المحاسبة على اتخاذ هذه الخطوة وقال:“ شكرًا لديوان المحاسبة الليبي، ولرئيسه الشرعي الدكتور عمر عبدربه صالح، الذي أنصف المؤسسة الليبية للإعلام من ظلم وعدوان منتحل الصفة، ومنعدم الولاية المدعو خالد أحمد شكشك“.