وفاة مختار اللموشي نائب النهضة في البرلمان التونسي إثر إصابته بكورونا

توفي نائب حركة النهضة الإسلامية في البرلمان التونسي، مختار اللموشي، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع فيروس ”كورونا“ لأكثر من شهر.

ونعى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، النائب اللموشي.

والنائب الراحل هو ممثل عن حركة النهضة في البرلمان الحالي، وكان نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي (2011-2014).

ولد مختار اللموشي في 1962 في ريف منطقة“ نبر “ من محافظة الكاف، شمال غرب العاصمة تونس.

تم توقيفه سنة 1978، وسجن سنة 1981 لمدة 6 أشهر مما أدى إلى انقطاعه عن الدراسة. وبعد خروجه من السجن تابع دراسته في تونس العاصمة بمعهد خاص.

خلال سجن قيادات حركة الاتجاه الإسلامي، قام مختار اللموشي، وبعض زملائه بالحفاظ على نشاطهم السياسي إلى أن خرجت قيادات الاتجاه من السجن العام 1984، وفي أحداث يناير من نفس تلك السنة أصيب بطلق ناري في يده.

وفي 1987 حكم عليه بـ37 عاما، ولكن لم يقض منها سوى مدة بسيطة، بعد أن تمت الإطاحة بنظام الحبيب بورقيبة وخلفه في الحكم زين العابدين بن علي.

ونفذ اللموشي إضرابا عن الطعام في السجن لمدة 113 يوما وأمر الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضيته، وخلال الإضراب تدهورت حالته الصحية وتم تسليمه إلى عائلته على فراش الموت.

وبعد ثورة يناير 2011 وسقوط نظام بن علي تم انتخابه نائبا في المجلس الوطني التأسيسي، كما واصل دراسته ليحصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية.