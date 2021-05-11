محللون: مغادرة طرابلس هو الحل الأمثل للسلطة الجديدة للخلاص من تحكم الميليشيات

رغم مرور أكثر من أربعة أيام على محاولة اقتحام مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لإحدى ميليشيات طرابلس، إلا أن المجلس لم يتخذ أي اجراء ضد هذه المجموعة، بل إن تصريحات صدرت عنه أعطت انطباعا بأن المجلس سيتناسى الحادثة كما فعلت الأجسام التي سبقته، مع أحداث مماثلة.

ووفق مراقبين، فإن حالة عدم اللامبالاة من قبل السلطة الجديدة في ليبيا، جراء هذه العملية، أحدثت في الأوساط الشعبية الليبية قلقا كبيرا من تكرار تجربة الأعوام الماضية، التي طالت كل السلطات العاملة في العاصمة، والتي صارت بسببها السلطة ترضخ لتأثير ضغط الجماعات المسلحة، التي فرضت إرادتها على القرار السياسي بكل قوة.

ورأى المحلل السياسي جبريل بن عمران، أن السلطة الحالية لن يكون أمامها أي طريق للخروج من قبضة الميليشيات وقادتها، إلا بحل واحد وهو خروج السلطات الجديدة من طرابلس، وإلا أنها ستقع في المأزق نفسه الذي وقعت فيه نظيراتها التي سبقتها في السلطة.

وأضاف بن عمران في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”الغريب في الأمر، أنه لم تصدر أي إدانات رسمية محلية ليبية، أو من البعثة الأممية، أو مجلس الأمن، بخصوص التهديدات التي تعرضت لها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، من قيادات مسلحة، وتيارات سياسية في طرابلس، على خلفية تصريحاتها، بشأن الوجود التركي في البلاد، وهو أحد الأسباب الرئيسة لاقتحام مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي، لإجباره على إقالة المنقوش من منصبها“.

من جهته، قال المختص في العلوم السياسية طالب المحمودي، إن ”المجلس الرئاسي ، إذا لم يترك العاصمة طرابلس، سيعطي فرصة قوية للميليشيات، لكي تفرض سطوتها مجددا على آلية السلطة الجديدة، وتكييفها لصالحه، لأن هذه التيارات، لا ترى في ليبيا إلا دائرة مصالح لها، ولا تريد أي توافق أو سلام، أو حلول لا تعطيها هذه المصالح“.

وأوضح المحمودي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”صمت المجلس الرئاسي ومحاولة ترك تداعيات الحادثة أن تستهلك بفعل مرور الزمن، أعطى إشارات إلى قيادات الميليشيات، بأن رؤيتهم تحققت، وأن عوامل سيطرتهم صارت أقرب مما يتوقعون“، مستشهدا بتصريح جديد للقائد الميداني في قوات ”بركان الغضب“، محمد بحر فحواه أن ”المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية يعمل ضدهم، ويرضخ لرغبات العدو“، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وأن ”(بركان الغضب) لن يسمح بعد اليوم بالتهاون في حقوقه“.

وبحسب الخبير الأمني سليمان بن يوسف، فإن ”حادثة اقتحام المجلس الرئاسي الليبي أعادت إلى الأذهان، أحداثا أخرى مشابهة تكررت مع غالبية السلطات التي قادت البلاد منذ عام 2011، وأنها ستتكرر بشكل أقوى، وستكون قيادات الميليشيات والتيار الإسلامي المتشدد أكثر حضورا في خلفية المشهد، ولن تستطيع السلطة الجديدة، حل الميليشيات أو طرد المرتزقة من غرب ليبيا، كما أنها لن تستطيع تقديم الخدمات لكل أنحاء ليبيا“.

وأشار بن يوسف في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إلى أنه ”ليس أمام السلطة الجديدة بشقيها المجلس الرئاسي والحكومة من حلّ سوى مغادرة العاصمة، لمدينة أكثر هدوءا وأمنا“، مبينا أن ”مدينة سرت نظرا لموقعها الذي يتوسط البلاد ستكون الحل الأمثل لتواجد السلطة بها“.