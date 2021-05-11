"العدالة والتنمية" المغربي ينفي تهديد العثماني بالاستقالة لتمرير قانون "القنب الهندي"

نفى حزب ”العدالة والتنمية“ المغربي، مساء يوم الاثنين، تهديد الأمين العام للحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالاستقالة من منصبه، لإرغام فريقه في الغرفة الأولى للبرلمان على التصويت على قانون ”تقنين زراعة القنب الهندي“ بالمملكة.

وقال فريق الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن العثماني ”لم يتطرق من قريب أو من بعيد لأي استقالة، أو ربطها بموقف فريق الحزب بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي“.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن العثماني، هدّد خلال اجتماعه الأخير مع فريق حزبه في مجلس النواب، بالاستقالة إن لم يصوّت نوابه لصالح هذا القانون المثير للجدل.

وأوضح الفريق أن الأمر ”يتعلق باجتماع عُقد بطلب من الأمين العام، وذلك للتداول في موضوع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بمناسبة شروع مجلس النواب في دراسة مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي“.

وأكد المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع ”عرف نقاشا جاداً وعميقاً، وفق ما هو معتاد في اجتماعات الفريق، وأن الاجتماع جرت بمثله العادة، كلما تطلبت قضية أو حدث توسيع الاستشارة والتواصل مع قيادة الحزب، للاطلاع على المعطيات الوافية والضرورية لاتخاذ ما يلزم بشأنه“.

ويرفض حزب ”العدالة والتنمية“ المغربي تمرير قانون ”تقنين زراعة القنب الهندي“.

ويرى مراقبون أن كتلة الحزب الإسلامي في مجلس النواب ”تعرقل“ بشتى الطرق إقرار مشروع القانون المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.

وفي هذا الصدد، طالب فريق حزب ”العدالة والتنمية“ بمجلس النواب، قبل أيام، رئيس المجلس الحبيب المالكي، بآراء مؤسسات دستورية وبتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، لربح المزيد من الوقت بهدف إبقاء قانون ”تقنين القنب الهندي“ حبيس رفوف البرلمان إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، لتلافي أي انعكاسات على بيته الداخلي.