ردا على قرار الإغلاق الشامل.. دعوات حزبية متصاعدة لاستقالة رئيس الحكومة التونسية

تصاعدت الدعوات لاستقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة التونسية، على خلفية قرار الإغلاق الشامل الذي تم اتخاذه لتطويق انتشار فيروس كورونا، ما أشعل موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي.

واعتبرت أحزاب وفعاليات سياسية تونسية أن عجز المشيشي عن فرض الإجراءات الاحترازية بات يستدعي تنحيه عن السلطة، وتواترت دعوات المشيشي إلى الاستقالة، بعد تمرّد أصحاب المحال التجارية، من خلال تجاوزهم لقرار حظر التجول المفروض ليلا، ورفضهم إغلاق محالهم.

واعتبر حزب ”آفاق تونس“ أن المشيشي فشل في إدارة الأزمة الصحيّة، وفي احتواء انعكاسات الأزمة على التونسيين“، مضيفا أنّ ”قواعد المسؤولية السياسية تفرض عليه الاستقالة في صورة العجز“، حسب نص بيان صادر عن الحزب.

واستهجن حزب ”التكتّل من أجل العمل والحرّيات“ ما وصفه بـ“ فشل الحكومة في فرض الإجراءات الصحية والأمنية“، ودعا المشيشي إلى ”الاستقالة لفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة، كلفتها أقل بكثير من حالة العجز المستمرة راهنا“، وفق بيان أصدره الحزب.

ودعا حزب ”التيار الشعبي“ التونسيين إلى ”الاحتجاج لرفض السياسة الممنهجة لتفقير الشعب من خلال الإجراءات التي تمسّ عيشهم، التي سيفاقمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي“، حسب نصّ بيان صادر عن الحزب.

واعتبر القيادي في حزب ”حركة الشعب“ محمد المسليني، في تصريحات صحفية، أن ”استقالة المشيشي من رئاسة الحكومة تعدّ أفضل حلّ لتجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد“، حسب تعبيره.

وقال البرلماني المنتمي إلى الكتلة الديمقراطية المعارضة، خالد الكريشي، إن ”مجابهة قرارات الحكومة بالرفض والعصيان يدعوها إلى الاستقالة الفورية، أو إلى سحب الثقة منها لإنقاذ البلاد“.

فشل المشيشي

وشدّد القيادي في حزب ”التيار الديمقراطي“، رضا الزغمي، على أنّ ”فشل المشيشي في إدارة الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية يفرض عليه ردّ التكليف إلى رئاسة الجمهورية، لتشكيل حكومة جديدة“.

وأعلنت البرلمانية نسرين العماري، المنتمية إلى كتلة ”الإصلاح“ الداعمة للحكومة، تأييدها لإعلان التونسيين في محافظة الكاف العصيان المدني ضدّ الحكومة؛ بسبب فرض الإغلاق الشامل دون مراعاة للوضع الاجتماعي.

وطالب الحزب ”الدستوري الحر“ بمساءلة الحكومة في البرلمان، بخصوص القرارات التي وصفها بـ“العبثية“، والمتصلة بإعلان الإغلاق الشامل دون الإعداد الجيّد لهذا الإغلاق، ما سبّب الفوضى.

ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد للتعبير عن رفض الإغلاق الشامل، ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل حكومة هشام المشيشي.

ورأى المحلل السياسي الصغيّر القيزاني أن ”حكومة المشيشي تواجه عقبات كبيرة تهدّد وجودها، وأن تشدّدها في الإجراءات الاحترازية بخصوص انتشار كورونا سيفاقم الاحتجاجات ضدّها، بينما التساهل في تلك الإجراءات سيصاعد أعداد الموتى جرّاء الإصابة بالوباء“.

وقال القيزاني، لـ“إرم نيوز“، إن ”رئيس الحكومة بلغ نفقا مسدودا في الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، ولم يعد بوسعه تقديم الحلول، خاصّة أن حكومته تعمل بالحد الأدنى، بعد تعطيل التعديل الوزاري منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي“.

وأشار المحلل السياسي حسن القلعي إلى أن ”الغضب الشعبي تجاه الحكومة تزايد بنحو غير مسبوق، جرّاء قرار الإغلاق الشامل، الذي يضاف إلى أزمة اجتماعية خانقة، وأن كل تلك العوامل تزيد في إضعاف الحكومة“.

ورأى القلعي، في حديثه لـ“إرم نيوز“، أنّه ”ليس من مصلحة حركة النهضة الاستمرار في دعم الحكومة، وهي تواجه احتجاجات اجتماعية عارمة؛ ذلك لأنّ مواصلة دعمها سيجعل النهضة وحلفاءها يدفعون ضريبة تمسكهم بها“.

وقال القلعي إن ”إعلان حركة النهضة سحب دعمها للمشيشي سيكون سببا مباشرا في استقالته، ليعود التكليف إلى رئيس الدولة قيس سعيد لتشكيل حكومة جديدة“.

ولفت الناشط السياسي كريم بورزمة إلى أن ”المشيشي ارتكب خطأ فادحا من خلال تأكيده في كل التصريحات السابقة عدم إمكانية تطبيق الإغلاق الشامل، ما جعل القرار مفاجئا لأصحاب المحال الذين راكموا كميات كبيرة من السلع“، منوها إلى أن ”قرار الإغلاق الشامل رسّخ انطباعا عاما لدى الرأي العام بأن حكومة المشيشي غير قادرة على إنقاذ الوضع المتردي، ويتوجب استقالتها“.