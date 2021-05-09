وزيرة خارجية ليبيا: لن نعمل كحرس حدود لأوروبا

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن ”الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد الأفارقة“، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة الالتزام والوفاء بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارتها لمناطق الجنوب الليبي، أن بلادها لديها أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.

وأكدت المنقوش ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، مشيرة إلى أن أمن ليبيا واستقرارها، لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

وجددت المنقوش مطالبتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل ليبيا، مطالبة المجتمع الدولي ودول الجوار بالبدء بالعمل وفورا، وبالتعاون مع ليبيا، من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة ”5+5“ بإشراف أممي لضمان الوصول لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.

وكشفت خلال زيارتها بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر، أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة ”بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار، من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا؛ لإعادة مواطنيهم بكرامة وإنسانية“.

وقالت المنقوش إنها ”سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر، بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب“.