هل ينهي مشروع "النفق الأفريقي" البرود الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا؟

كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، أنّ المغرب وإسبانيا يتطلعان إلى إحياء مشروع ”النفق الأفريقي“ الذي يربط بينهما عبر مضيق جبل طارق، في خضم الأزمة الدبلوماسية بينهما.

وقال التقرير: ”على الرغم من الخلافات الدبلوماسية العميقة بينهما فقد أحيا المغرب وإسبانيا المشروع الضخم المفترض أن يربط المملكة بشبه الجزيرة الأيبيرية“، مشيرا إلى أنّه ”في 21 أبريل/ نيسان الماضي، عقد وزير التجهيز والنقل المغربي عبدالقادر عمارة اجتماعا بالفيديو مع نظيره الإسباني خوسيه لويس أبالوس، كان خلاله موضوع بناء خط ربط ثابت بين البلدين في صميم المناقشات“.

ويعود آخر اجتماع من هذا القبيل يجمع سياسيين من البلدين إلى عام 2009، بحسب المجلة.

فكرة شبه مثالية

وأوضح تقرير ”جون أفريك“، أن ”مشروع النفق هذا ليس جديدا، فقد نشأت الفكرة شبه المثالية في أذهان المهندسين الفرنسيين ثم الإسبان، في النصف الثاني من القرن الـ 19، ثم تنافست الإمبراطوريات الاستعمارية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا اللتان تهيمنان على المغرب في الابتكارات من حيث النقل، لنقل الثروة الأفريقية إلى أوروبا“.

وقال التقرير: ”في عام 1979 اكتشف ملك إسبانيا الجديد خوان كارلوس والملك الحسن الثاني ملك المغرب هذا المشروع، وبدآ المناقشات حول إمكانية ربط بلديهما، حيث يطمح الملك المغربي إلى أن يصبح شريكا متميزا للاتحاد الأوروبي“.

وأضاف تقرير ”جون أفريك“: ”بالكاد بعد عام ولدت الجمعية الإسبانية لدراسة الاتصال عبر مضيق جبل طارق وتوأمها المغربي، الجمعية الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق، وتم إطلاق العمل الميداني ودراسات الجدوى، وكان السؤال الأول الذي يجب تسويته: جسر أم نفق؟.. بعد 15 عاما في أواخر التسعينيات تم استبعاد فكرة الجسر المعلق بسبب تكلفته الفلكية“.

ووفق التقرير، فرغم أنّ المسافة بين القارتين عند المضيق هي 14 كيلومترًا فقط، فإنّ المياه عميقة هناك والأرض طينية للغاية، ومن ثم تم تحويل مشروع البناء إلى الغرب، بين ”رأس مالاباطة“ في طنجة وشاطئ ”بونتا بالوما“ في إسبانيا لمسافة 38.7 كيلومتر، وكلها على عمق 300 متر كحد أقصى، بينما يبلغ نفق القناة 75 مترا فقط تحت سطح البحر.

تعثر

وفي عام 2003 وبعد العديد من الدراسات والحفر والاختبار تم الاتفاق على إنشاء نفق للسكك الحديدية، وعُهد بالمشروع إلى المهندس السويسري المرموق جيوفاني لومباردي المشهور بتصميم نفق غوتهارد للسكك الحديدية تحت جبال الألب السويسرية، والذي يعتبر الأطول في العالم (57 كيلومترا).

لكن مشروع نفق السكك الحديدية بين المملكتين يتعثر تدريجيا؛ بالنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي، فقد أدت الأزمة المالية عام 2008 إلى تخفيضات كبيرة في الموازنة العامة الإسبانية، وتوقفت الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين بعد أن كانت مقررة في الأصل كل ستة أشهر.

ومع ذلك، فإن الحماس لم يفتر حيال المشروع، حيث دعا خوسيه لويس ثاباتيرو رئيس الحكومة الاشتراكية (2004-2011) أوروبا في عام 2007 إلى ”دعم هذا المشروع، الذي سيغير أفريقيا وأوروبا“، لكن التكلفة تقدر ما بين 6 مليارات يورو و18 مليار يورو، وهو هامش كبير يعكس الغموض الذي يسير فيه البلدان في هذا المشروع، وفق التقرير.

وقال التقرير: ”تُظهر برقية دبلوماسية أمريكية تم بثها في مدريد، أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشكك في أهمية مثل هذا المشروع وتقلق بشأن تأثيره على تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتهريب المخدرات، رغم أنّ العديد من الخبراء الاقتصاديين يجمعون على أنّ أوروبا هي حقًا الطرف الذي سيستفيد أكثر من هذا النفق“.

وأضاف تقرير ”جون أفريك“: ”في المغرب تعتقد الصحافة والرأي العام بشكل عام أن هذا مشروع طموح بقدر ما هو خيالي، ومع ذلك فإنه لا يزال يتردد عند الكثيرين صدى الجملة الشهيرة للحسن الثاني في عام 1986: المغرب شجرة تنغرس جذورها في أفريقيا وتتنفس بأوراقها في أوروبا“.

وتابع التقرير: ”على الجانب الإسباني يبدو أن الأمور أخيرا تتحرك، ففي نهاية عام 2020 عقد المدير الجديد لشركة الدراسات خوسيه لويس جوبيرنا كاريد (المدير السابق لمركز الدفاع السيبراني للجيش الإسباني) اجتماعا؛ من أجل إعادة تأكيد التزام الشركة بالمضي قدما في دراسة مشروع الربط الثابت بين إسبانيا والمغرب، وفي بداية عام 2021 ذهب فريق الشركة إلى سان روك، وهي بلدة بالقرب من جزيرة جبل طارق، وقدّر أن المشروع يمكن تنفيذه في العقود 2030 أو 2040“.