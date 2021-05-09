المغرب يعرب عن قلقه من المواجهات في القدس

أعرب المغرب، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء المواجهات العنيفة الدائرة في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، بين فلسطينيين والسلطات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن إصابة العشرات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن المملكة ”تابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك“.

وأضاف البيان أن ”المملكة التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر هذه الانتهاكات عملا مرفوضا، ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان“.

وأشار البيان إلى أن المملكة المغربية ترى أن ”الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك“.

وكانت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اندلعت خارج البلدة القديمة بالقدس السبت مع أداء عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والقيام بالمسجد الأقصى إحياء لليلة القدر.