أحزاب مغربية تدين استقبال إسبانيا لزعيم "البوليساريو"

دانت أحزاب مغربية، يوم السبت، استقبال إسبانيا لرئيس جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، مشيرة إلى أن ذلك يعد ”عملا مرفوضا“.

وشددت الأحزاب الممثلة في البرلمان المغربي، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقدته مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بالرباط، على أن هذا الاستقبال ”يعد عملا مرفوضا ومدانا، واستفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية“، مبينة أنه ”تم استقبال غالي في إسبانيا بهوية مزورة“.

واعتبرت أن هذه الخطوة ”تناقض جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار“، مشيرة إلى أن هذا الشخص ”تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها“.

وطالب البيان الحكومة الإسبانية بـ“تحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه“.

كما عبرت عن ”استنكارها تساهل وتواطؤ السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك“.

وأعربت الأحزاب أيضا عن ”قناعتها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال وعواقبها الوخيمة على استقرارها ووحدتها، وأنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا“.