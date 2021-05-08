المغرب يرفض التبريرات الإسبانية بشأن أزمة زعيم البوليساريو

رد المغرب في الساعات الأولى من اليوم السبت، على التفسيرات التي قدمتها إسبانيا، قبل أيام، بخصوص أسباب استقبال زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزورة لـ“أجل العلاج“.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، أنه ”منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات ”البوليساريو“، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة وحسن الجوار“.

وأكدت الوزارة أن ”ردود فعل المسؤولين الحكوميين الإسبان، التي عملت على تقزيم تأثير استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية على العلاقات بين مدريد والرباط، ستزيد من تعقيد الوضع“.

وأشار إلى أن ”التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن يبرر هذا الموقف السلبي، لأن هذه الاعتبارات الإنسانية لا تبرر في الواقع المناورة من وراء ظهر الشريك والجار، كما لا يمكنها أن تكون حلاً سحرياً يستفيد منه بشكل انتقائي زعيم مليشيات البوليساريو، في الوقت الذي يعيش آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف“.

وأوضحت الخارجية المغربية أن ”الاعتبارات الإنسانية المقدمة من لدن السلطات الإسبانية لا يمكنها أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضا عندما يتم وضع شكاوى موثقة، ذلك أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين“.

وأكد البيان أن هذه ”الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تفسر أن الشخص متواطئ في سرقة الهوية وتزوير جواز السفر بهدف الالتفاف على القانون بشكل طوعي“. مشدداً على أنه ”لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات البوليساريو“.

وقبل أيام، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا أن استقبال بلادها للأمين العام لجبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، الذي أثار سخط المغرب، ”لم يؤثر على العلاقات بين البلدين“، موضحة أنها قدمت للرباط ”التفسيرات المناسبة“.

وقالت في مؤتمر صحفي: ”قدمنا للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت بنا إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة، وعندما تزول هذه الأسباب سيغادر بالطبع غالي إسبانيا“.