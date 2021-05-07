إعلام ليبي: مسلحون يخطفون مدير مكتب محمد المنفي

قالت وسائل إعلام ليبية ان مليشيات بركان الغضب اختطفت صباح السبت مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن المليشيات تحاصر مقر المجلس الرئاسي في فندق كورنثيا بعدما اقتحمته.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر بالمجلس الرئاسي أن عناصر مسلحة اقتحمت فندق كورنثيا بحثاً عن أعضاء المجلس الرئاسي.

وأشار المصدر إلى أن المنفي في مكان آمن ، فيما نائياه عبد الله اللافي في زيارة عمل إلى تونس وموسى الكوني في مدينة أوباري .

يأتي ذلك في وقت كشف فيه المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، إن دوائر الاستخبارات رفعت للدول الست التي أصدرت البيان البارحة والمتعلق بدعم حكومة الوحدة الوطنية تقريرآ عاجلآ بالغ الخطورة يفيد بتحركات مريبة تقوم بها بعض المجموعات المسلحة داخل العاصمة الليبية طرابلس تهدف إلى محاصرة مقر الحكومة ووزارة الخارجية وتقويض عملهما وإحداث فوضى أمنية.