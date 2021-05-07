ليبيا.. مليشيات مسلحة تحاصر مقر إقامة "المنفي" في طرابلس (فيديو)

أفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس بأن عناصر مسلحة حاصرت فجر اليوم السبت مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي.

وقالت عدة حسابات لنشطاء وكذلك مقربين من مليشيات طرابلس، إن عشرات السيارات المدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك ما يقارب من 100 مسلح توجهوا نحو وسط العاصمة، دون أن تعترضهم أي قوة حتى وصلوا لمقر إقامة المنفي.

ووفق المعلومات الأولية، فإن العناصر وصلت لفندق (كورنيثيا) وسط العاصمة طرابلس، حيث انتشرت في محيط الفندق، وأغلقت الطرقات المؤدية إليه.

كما أشارت المعلومات إلى أن بعض المسلحين اقتحموا الفندق مطالبين بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ووفق المصادر، فإن المسلحون الذين يحاصرون مقر إقامة المنفي، طالبوا بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والابقاء على عماد الطرابلس وعدم تكليف العائب بمهام رئيس المخابرات.

وكانت مجموعة من قيادات المليشيات المسلحة، قد أصدرت بيانا تحتج فيه على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن ضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا، وطالبت بضرورة تغيير الوزيرة والاعتذار لتركيا.