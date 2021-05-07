البرلمان الليبي يرفض بيان "السفارات الخمس": "تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي"

أعلن مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الجمعة، رفضه للبيان الصادر عن سفارات كل من ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة، بشأن ضرورة احترام موعد الانتخابات، وعدم عرقلتها عبر تغيير بعض المؤسسات ذات الصلة.

وأكد المجلس، في بيان له، ”رفضه القاطع لما ورد في بيان السفارات باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان“.

وأشار إلى أن بيان السفارات ”لا يخدم التوافق الوطني الذي أنجز بعد وقت طويل، وتطلب جهداً كبيراً لنصل إلى ما تحقق اليوم“.

وانضم مجلس النواب بذلك إلى موقف المجلس الأعلى للدولة الذي استنكر في وقت سابق اليوم بيان سفارات الدول الخمس، قائلاً إن ما ورد في بيان سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، المشترك، بشأن ضرورة احترام موعد الانتخابات، وعدم عرقلتها عبر تغيير بعض المؤسسات ذات الصلة، ”هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي“.

وكانت السفارات الخمس أصدرت بيانا قالت فيه: ”تذكر سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 كانون الأول ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 تموز يوليو 2021“.

وتابع البيان الخماسي أنه ”بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد السفارات المذكورة أعلاه أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساس في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570“.