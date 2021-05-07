تونس.. الإغلاق الشامل "المفاجئ" يتسبب بفوضى وانتقادات للحكومة (صور)

أثار قرار الإغلاق الشامل الذي أعلنته الحكومة التونسية، يوم الجمعة؛ لمواجهة فيروس كورونا، حالة من الغضب والاحتقان والاكتظاظ داخل محطات النقل بين المدن والمحافظات، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.

وبعد ساعات من القرارات الحكومية التي دعت إلى فرض حجر شامل لمدة أسبوع، ومنع التنقل بين المحافظات، توافد آلاف التونسيين على محطات النقل البري والحديدي في مسعى للحصول على مقعد للعودة إلى مدنهم الأصلية.

وتسبب ذلك بحالة ازدحام شديد وتدافع واكتظاظ داخل محطات الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة.

ويسابق كثير من التونسيين الزمن من أجل الظفر بتذكرة سفر إلى مدنهم ومحافظاتهم الأصلية، قبل أن يدخل قرار الحجر الشامل ومنع التنقل بين المدن حيز النفاذ، مع منتصف ليلة السبت الأحد.

وعبرت منظمات ونقابات ممثلة لقطاع النقل عن استيائها من القرار الحكومي الذي اعتبرت أنه كان مفاجئا، ولم يأخذ في الاعتبار ضيق الوقت وخصوصية هذه الفترة في أواخر شهر رمضان التي تشهد حركة كثيفة.

واعتبرت المنظمات أن ”القرار اتخذ بشكل أحادي ودون الرجوع إلى الهياكل المهنية ذات العلاقة بالموضوع والتشاور معها“.

وعبّر أصحاب سيارات الأجرة عن خيبة أملهم من قرار الحكومة فرض الحجر الصحي الشامل ومنع التنقل بين المدن، ما يعني تراجعها (الحكومة) عن قرار وزارة النقل في وقت سابق والقاضي بتمكينهم من نقل الركاب من داخل المحطات إلى كامل محافظات الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 18 أيار/مايو الجاري؛ تيسيرا لتنقّل المواطنين لقضاء عطلة العيد.