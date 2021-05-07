منظمة العفو تدعو حكومة الوحدة إلى التصدي لـ"جرائم" المليشيات

دعت منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى ضرورة كبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة ”المسؤولة عن كثير من الجرائم“.

جاء ذلك في رسالة وجهتها منظمة العفو لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني، الخميس.

وجاء في الرسالة أن هناك ”مجالات هامة يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها بصورة ملحة، وتشمل كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم“.

كما دعت المنظمة إلى ”ضرورة معالجة ملف حقوق الإنسان، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون“.

وأشارت إلى ”الصعوبات التي تواجها السلطة الليبية الجديدة، في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد، خاصة مع استمرار وجود المقاتلين الأجانب“.

وكانت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، دعت مؤخرا لخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.