السفير الأمريكي في ليبيا: نؤيد دعوة المنقوش لخروج القوات الأجنبية‎

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد ‎نورلاند، يوم الخميس، ”تأييده التام“ لدعوة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لخروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال نورلاند في تغريدة له على تويتر: ”نؤيد تماما دعوة وزيرة الخارجية ‎نجلاء المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من أجل الحفاظ على سيادة واستقرار ليبيا“.

من جهة أخرى، قدم تجمع مليشاوي الاعتذار لتركيا على تصريحات المنقوش التي طالبت بها بخروج القوات الأجنبية بما فيها القوات التركية.

وقال ما يسمى بـ“تجمع قادة ثوار ليبيا“ في بيان صدر الخميس: ”تابعنا التصريحات التي صدرت عن وزيرة الخارجية الليبية، في المؤتمر الصحفي الذي جمعها مع وزير الخارجية التركي، في طرابلس يوم 3 أيار، حيث طالبت بإخراج القوات التركية من بلادنا، متناسية أن هذه القوات جاءت بناء على اتفاقية رسمية“.

وأضاف البيان: ”نقدم اعتذارنا لتركيا على هذه التصريحات، التي لا تمثلنا إطلاقا“، محذرا حكومة الوحدة الوطنية، من ”تبعات هذه المواقف الطائشة“ على حد وصفه.

وأثارت دعوة المنقوش حفيظة تيار الإسلام السياسي في ليبيا، ضدها، وانتقد المجلس الأعلى للدولة دعوتها بزعم أن الأتراك ”موجودون بموجب اتفاق وقعته حكومة الوفاق السابقة، ولا تجوز المطالبة بإخراجهم“.