ما هي نقاط الخلاف والتوافق في القاعدة الدستورية الليبية الجديدة؟

أعلنت اللجنة القانونية بملتقى الحوار الوطني الليبي، توصلها إلى قاعدة دستورية بناء على مذكرة قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، لأعضاء الملتقى، في انتظار التصويت على هذه القاعدة، من قبل مجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر.

وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن هذه القاعدة التي نشرت فقرات منها، ستكون محل نقاش وجدال وخلاف بين الليبيين، وستكون نقاط الوفاق فيها قليلة جدا.

نقاط التوافق

قال المحلل السياسي عماد الدين الخوجة، إن ”هناك نقاطا ستمر بدون جدال ونقاش كبيرين؛ مثل مسألة تعديل الفقرة 12 من المادة 30 في الإعلان الدستوري، والتي تتضمن تأجيل عملية الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات ديسمبر، ووجود سلطة تنفيذية جديدة“.

وأضاف، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”من نقاط التوافق في القاعدة ما ورد بخصوص مجلس النواب، والتي أشارت إلى أنه سيتم انتخاب البرلمان من خلال الانتخاب المباشر من الشعب، مع نسبة 30% للمرأة وتمثيل عادل ومضمون للأقليات في ليبيا“.

نقاط الخلاف

من جهته، ذكر الخبير القانوني سالم زاهي، أن ”نقاط الخلاف رغم عدم كثرتها، إلا أنها أهم ما يمكن أن نجده في القاعدة؛ لأن هذه النقاط هي التي ترسي دعائم الفترة الدائمة في ليبيا، ولذلك ستكون حولها كثير من نقاط الخلاف والجدل“.

وأوضح زاهي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”أولى نقاط الخلاف، حول آليات عمل البرلمان الجديد، هي الصلاحيات، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي“.

وتؤكد القاعدة أن مجلس النواب يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، وفق الخبير القانوني الذي بين أن ”مسألة الأغلبية ستكون هي المعضلة في هذا الأمر“.

ورأى أن ”الليبيين في إقليمي برقة وفزان، يدركون بأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، غير عادلة ومنحت إقليم طرابلس الأغلبية المطلقة، وبالتالي سيكون لهذا الإقليم السطوة التامة على البرلمان وقراراته“.

من جهته، قال عز الدين الهادي، إن ”القاعدة الدستورية لم تخلُ من رؤى لتيارات الإسلام السياسي، منها ما جاء فيها حول آلية انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان، وأحالت الأمر مباشرة لملتقى الحوار السياسي للنظر فيها، رغم أنه من القانوني والدستوري إحالتها للبرلمان؛ لأنه الجسم التشريعي، أما لجنة الحوار فهي مجموعة وجدت لهدف طارئ وانتهى عملها بنهاية هذا الأمر.

وأشار الهادي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”النقطة المفصلية، والتي ستكون عصية على القبول لشريحة كبيرة من الليبيين، هي ما ورد في أحد بنود القاعدة الدستورية، والذي يتيح لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت في الانتخابات، دون الترشح لأي منصب“.

وبين أن ”هذه سيفسرها مؤيدو الجيش، بأنها محاولة لإقصاء قيادات الجيش، عن تولي مناصب سياسية، رغم أن هذا الأمر لم يمنع سابقا، في اختيارات سلطة المجلس الحالي والحكومة الوطنية“.