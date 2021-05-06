ليبيا.. تعيين حسين العائب رئيسا لجهاز المخابرات بدلا من عماد الطرابلسي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، تعيين حسين محمد خليفة العائب، رئيسا لجهاز المخابرات الليبي، بدلا من عماد الطرابلسي.

ونشرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، عبر حسابها على ”تويتر“، القرار الذي جاء فيه: ”يُكلف السيد حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية“​​​.

وحمل القرار رقم 17 للعام 2021، والذي أشار إلى أنه يجب العمل به من تاريخ صدوره، أمس الأربعاء، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

ويحمل العائب رتبة عقيد في الجيش الليبي، وسبق له أن عمل تحت إمرة عبدالله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا، إبان فترة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، فايز السراج، كلّف في مطلع ديسمبر الماضي، عماد الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعدا لرئيس قوة الردع المشتركة، وعبدالغني الككلي الشهير بـ ”غنيوه“، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.