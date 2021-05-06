المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا احتجاجًا على مواقف برلين "العدائية"

قامت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، باستدعاء سفيرتها لدى ألمانيا زهور العلوي للتشاور، احتجاجًا على ما وصفته بـ ”مواقف برلين العدائية تجاهها، والتي تنتهك المصالح العليا للمملكة المغربية ”.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الوزارة في بيان، أن“ألمانيا سجلت موقفًا سلبيًا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعد موقفًا خطيرًا لم يتم تفسيره لحد الآن ”.

وتابع البيان:“هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدًا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة المغربية دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين ”.

وتأسيسًا لما سبق، ختم البيان بالقول:“بسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، خلص بيان وزارة الخارجية المغربية إلى أن المملكة المغربية، قررت استدعاء سفيرتها لدى برلين للتشاور“.

وتأتي خطوة المغرب باستدعاء سفيرته من ألمانيا، بعدما أعلن سابقًا، تجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط.