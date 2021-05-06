تركيا: المرتزقة الأجانب يجب أن يغادروا ليبيا.. وقواتنا هناك باتفاق مع الحكومة السابقة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب ليبيا، لكن أنقرة لديها اتفاقا ثنائيا مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هيكو ماس في برلين، قال جاويش أوغلو إن القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب المتمركزين هناك.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال أمس الأربعاء إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون ”إشارة مهمة“، بينما تعهد الزعيمان بدعم الحكومة المؤقتة الجديدة.